Almanacco | Venerdì 31 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 31 ottobre è il 304º giorno del calendario gregoriano (il 305º negli anni bisestili). Mancano 61 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Antonino di Milano, vescovo.Aforisma di OttobreQuesto è Halloween, grida insieme a noi,fate largo a chi è speciale più di voi!(Nightmare Before. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è venerdì 24 ottobre 2025. SANTI DEL GIORNO: Sant’Antonio Maria Claret – Vescovo; San Marco – Martire in Asia; San Soterico – Martire in Asia; Santa Valentina – Martire in Asia. - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco | Venerdì 31 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 31 ottobre è il 304º giorno del calendario gregoriano (il 305º negli anni bisestili). Da pisatoday.it
31 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Feste: Halloween: festa popolare di origine celtica, oggi diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni e sempre più anche in Italia. Lo riporta veronasera.it