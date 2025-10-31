almanacco del 31 10 2025

almanacco del giorno del venerdì il 31 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Alfonso Rodriguez sono nati oggi Helmut Newton Zara Hadid Marco Van Basten Andrea Casiraghi Noi andiamo a fare gli auguri nostri nativi oggi Buon compleanno Stefano salutiamo anche Viviana Sabrina e sarà il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 31 ottobre del 1017 Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sulla porta della Cattedrale di wittenberg dando il via alla Riforma Protestante nel 1892 Conan Doyle pubblica Le avventure di Sherlock Holmes nel 1926 muore Harry Houdini celebre illusionisti e uomo delle fughe ad Android nel 1980 Indira Gandhi primo ministro indiano viene assassinata dalle sue guardie del corpo 2011 la popolazione mondiale viene stimata d'alloro in 7 miliardi di persone me la curiosità del giorno ci porta in questo 31 ottobre che non è solo Halloween è ma è anche la giornata mondiale del risparmio una coincidenza ironica la vigilia in cui si spendono soldi dolci e costumi e anche il giorno dedicato a mettere da parte denaro e ricordare puoi spendere €1 per un sacchetto di caramelle ma non puoi risparmiare su un buon travestimento vero E vabbè vediamo anche l'altro vero vigilia di tutti i santi noi ci ritroviamo anche domani festa di Tutti i Santi stessa ora stessa frequenza per il nostro viaggio nel tempo il nostro sbaracco quotidiano è un po' di auto promo ci vuole Roger Che ne dici buona giornata buon venerdì a te almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

