Alma Fano Sartori | Questa maglia dà adrenalina

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025

L’Alma si prepara al match di domenica al Mancini (ore 14,30) contro la Pergolese, con l’obiettivo di tornare a vincere dopo il pareggio di Montemarciano per qualche errore di troppo sotto porta. Mister Omiccioli in Coppa Italia ha preferito far giocare i giovani a San Costanzo con ottimi risultati, mentre i titolari hanno svolto regolamente la seduta di allenamento. L’unico da monitorare da parte dello staff medico è Sabattini alle prese con un fastidio ai flessori. Intanto a poco più di dieci anni dal suo primo arrivo a Fano, Matteo Sartori (foto) ricorda gli inizi dell’avventura con la maglia granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

