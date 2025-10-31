Alma Fano Sartori | Questa maglia dà adrenalina
L’Alma si prepara al match di domenica al Mancini (ore 14,30) contro la Pergolese, con l’obiettivo di tornare a vincere dopo il pareggio di Montemarciano per qualche errore di troppo sotto porta. Mister Omiccioli in Coppa Italia ha preferito far giocare i giovani a San Costanzo con ottimi risultati, mentre i titolari hanno svolto regolamente la seduta di allenamento. L’unico da monitorare da parte dello staff medico è Sabattini alle prese con un fastidio ai flessori. Intanto a poco più di dieci anni dal suo primo arrivo a Fano, Matteo Sartori (foto) ricorda gli inizi dell’avventura con la maglia granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Soltanto nel recupero l'Alma Fano riesce a venire a capo del San Costanzo Marottese, conquistando la terza vittoria di fila e il secondo posto. Niente da fare invece per il Fossombrone contro la capolista Ostiamare, mentre la Vigor Senigallia passa di nuovo in - facebook.com Vai su Facebook
Alma Fano. Sartori: "Questa maglia dà adrenalina» - L’Alma si prepara al match di domenica al Mancini (ore 14,30) contro la Pergolese, con l’obiettivo di tornare a ... Scrive msn.com
Alma Fano sbaglia troppo e la vetta si allontana - 5 dall’irrefrenabile Lunano l’Alma Fano che impreca per le cinque clamorose palle gol fallite nella parte ... Si legge su youtvrs.it
Alma Fano. Oggi test a Montecchio, Omiccioli ritrova bomber Sartori - L’Alma Fano si allena questo pomeriggio alle 15,30 a Montecchio affrontando la squadra di casa del K- ilrestodelcarlino.it scrive