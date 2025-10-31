Alloggia abusivamente a casa della ex | le ruba vestiti e telefoni

Padovaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi personale della Questura in forza alla divisione Anticrimine – sezione misure di sicurezza e giudiziarie - ha eseguito tre ordini di carcerazione nei confronti di un 62enne cittadino tunisino, di un 25 enne cittadino rumeno e di un 46 enne cittadino tunisino, condannati a vario. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Incendia la casa dell’ex e aggredisce un passante: era convinto fosse il suo amante - Ha dato fuoco alla casa della ex compagna, poi ha aggredito un passante convinto che si trattasse dell'amante di lei. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alloggia Abusivamente Casa Ex