Allo scadere la Casertana trova il pari contro il Catania | finisce 2-2

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casertana riprende all'ultimo assalto il Catania: finisce 2-2 al “Pinto”. Una gara combattuta fin dai primi minuti. Al 27' il Catania passa in vantaggio con un gran tiro di Di Tacchio che non lascia scampo al portiere De Lucia. La Casertana non demorde e giunge al pareggio al 35' quando Proia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

scadere casertana trova pariCatania, partita infinita contro la Casertana: finisce 2-2 al Pinto - I rossazzurri avevano mostrato personalità e compattezza in alcuni tratti, ma l’inferiorità numerica seguita all’espulsione di Ierardi ha cambiato volto al finale. Scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Scadere Casertana Trova Pari