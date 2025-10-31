All’Inps hanno appeso la foto dei Pooh con la scritta ‘Wanted’ | non riescono a beccarli! Dicono che non si ritireranno mai hanno capito tutto | Fiorello scatenato

In chiusura de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, ha fatto il suo debutto una nuova rubrica. “Vip, cantanti, attori. Fate la vostra promozione chiamandomi al mio numero personale!”, ha annunciato Fiorello. Il primo a chiamare è Gigi D’Alessio, che presenta il suo nuovo singolo “Diamanti e oro” con Khaled e Jovanotti. Poi lo stesso ha fatto Giorgia per il prossimo album “G” in uscita il 7 novembre. Lo showman ha accolto l’amica con un messaggio di elogio: “Permettetemi di farle i complimenti per come sta sul palco, come tiene la scena a X Factor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

