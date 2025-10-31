All’inizio i miei concittadini mi tiravano le pietre addosso | siamo andati a caccia del fantasma del matto di Montelupone e vi raccontiamo come è andata

Storie di streghe e lupi mannari, fantasmi di persone che hanno abitato un piccolo borgo delle Marche fino a non molto tempo fa. Montelupone, poco più di 3mila abitanti in provincia di Macerata, ha una tradizione fatta di misteri e leggende la cui forza si fa maggiormente evocativa in occasione dei giorni più paurosi dell’anno. Ed è proprio qui che si svolge l’Halloween Mystery Fest, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre e da qualche anno appuntamento fisso per migliaia di persone che da ogni parte del Bel Paese si riversano nel comune marchigiano – inserito nella lista dei “borghi più belli d’Italia” – per esperienze immersive da condividere con familiari e amici, le cui mani da stringere si rivelano sempre utili quando paura e imprevisti colgono di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it