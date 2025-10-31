Allianz Stadium Gravina lancia la candidatura | Un’eccellenza La Juve sogna le finali europee nel proprio stadio | tutti i dettagli

Allianz Stadium, Gravina lancia la candidatura per vedere le finali europee nello stadio della Juve: tutti i dettagli. Un gioiello infrastrutturale pronto per un palcoscenico internazionale. L’Allianz Stadium della Juventus è stato ufficialmente candidato dalla FIGC per ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Ad annunciarlo è stato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che ha elogiato l’impianto bianconero, definendolo un modello per il calcio italiano e una sede ideale per eventi di tale portata. Allianz Stadium: le parole di Gravina e l’obiettivo legacy. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

