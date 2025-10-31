Allevatori sfruttatori delle povere mucche nel Torinese un diario della discordia alle elementari scatena una guerra di petizioni
Torino, 31 ottobre 2025 - E' guerra a suon di petizioni nel Verbano-Cusio-Ossola per un diario di scuola. Nel mirino è 'Diario Amico', che conta 7.000 copie distribuite nelle scuole primarie della zona. A contestare il diario, troppo animalista, sono gli allevatori che si sono visti descritti come "sfruttatori" delle 'povere' mucche, che per risposta hanno lanciato una petizione su Change.org. Ma c'è stata anche una reazione in difesa dell'utile libercolo per studenti, sempre sulla piattaforma per petizioni. L'ira degli allevatori è esplosa per il racconto "Blog in Val Formazza Miaoo!!", scritto da una bambina di 12 anni e pubblicato sul Diario, dove una bovina risponde alle domande di un gatto affermando: "Mi fanno partorire per poi mettere il latte in vendita . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
