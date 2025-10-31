Allerta meteo per le piene Una giornata con l’occhio sui fiumi Il Senio osservato speciale

Dita incrociate. Quella di ieri è stata l'ennesima giornata passata a monitorare lo stato dei fiumi, dopo l' allerta arancione per le piene. L'apprensione è comprensibile dopo quello che è successo negli ultimi due anni e mezzo, ma per fortuna stavolta tutto è filato liscio: non si sono registrati problemi. L'allerta riguardava le province di Bologna e di Ravenna, e nel nostro territorio ha interessato in particolare la valle del Senio. Nel comune più a rischio, ovvero Castel Bolognese, è stato attivato il coc, il centro operativo comunale che monitora eventuali emergenze. "La situazione è sotto controllo – ha detto nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Luca Della Godenza –.

