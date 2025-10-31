Allerta meteo e scuole chiuse Ora vi spiego come decidiamo
Seravezza, 31 ottobre 2025 – Se c’è l’ allerta meteo e il sindaco chiude le scuole, la gente brontola. Se le lascia aperte, la gente brontola lo stesso. E così finisce che piove anche nel vaso della pazienza del primo cittadino Lorenzo Alessandrini, il quale in un messaggio chilometrico pubblicato sul sito del Comune e sui social spiega ai cittadini quali sono i criteri alla base delle ordinanze. “L’esperienza – scrive – ci insegna che ogni volta che c’è da prendere provvedimenti di chiusura preventiva delle scuole, il mondo dei commentatori si divide fra chi si domanda perché mai ci sia da chiudere, chi ritiene queste chiusure inutili allarmismi, chi chiede perché una scuola sì e l’altra no, perché non chiudiamo visto che a Massa o Camaiore hanno chiuso, e viceversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Allerta meteo aggiornata per la giornata di oggi, ampliata anche a domani per la pianura bolognese, ravennate e ferrarese. Ecco il testo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna: "Valida dalle 12:00 del 30 ottobre 2025 fino alle 00:00 del 01 novembre 2 - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo scuole chiuse venerdì 31 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria. L’elenco - Una nuova ondata di maltempo colpirà in particolare le aree joniche della Calabria, con piogge e temporali che si intensificheranno dalle prossime ore. Come scrive orizzontescuola.it
Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. fanpage.it scrive
Maltempo e scuole chiuse: le città e regioni interessate dall’allerta meteo - Allerta meteo e chiusura delle scuole: lezioni sospese venerdì 31 ottobre in diversi comuni per piogge e temporali intensi. Si legge su notizie.it