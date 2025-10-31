Allenamento Juve la GALLERY della prima seduta di mister Spalletti | e spunta un indizio importante da quelle FOTO… Tutti gli aggiornamenti

Allenamento Juve, il nuovo tecnico dirige la prima seduta alla vigilia della Cremonese. Presente anche Modesto. C’è una buona notizia. Inizia ufficialmente l’era di Luciano Spalletti alla Juventus. Sono arrivate le prime immagini dall’allenamento dei bianconeri, che hanno lavorato alla Continassa sotto gli ordini del nuovo mister. Una sessione cruciale, perché si è svolta alla vigilia della sfida contro la Cremonese, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Sotto gli occhi delle telecamere, Spalletti ha iniziato a dirigere le operazioni, supportato dal suo staff. Presente sul campo anche Francesco Modesto, a comporre il nuovo gruppo di lavoro che guiderà la Vecchia Signora in questa nuova fase della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, la GALLERY della prima seduta di mister Spalletti: e spunta un indizio importante da quelle FOTO… Tutti gli aggiornamenti

