Allegri conta su quel giocatore | tuttavia per Milan Roma arriva un dubbio tanto importante quanto decisivo

Leao torna per Milan Roma: Allegri deve sciogliere un dubbio decisivo Ottime notizie per il Milan in vista del big match Milan Roma, in programma domenica sera a San Siro. Come riportato da Sky Sport, Rafael Leão ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box e si è allenato regolarmente con il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allegri conta su quel giocatore: tuttavia per Milan Roma arriva un dubbio tanto importante quanto decisivo

