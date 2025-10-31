All' Augusteo in scena Opera di Periferia Opera musical di Peppe Lanzetta

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025, sarà in scenaOpera di Periferia”, Opera musical di Peppe Lanzetta. Uno spettacolo dal grande impatto emozionale con protagonisti Ivan Granatino, Maria Rosaria Virgili, con le Ebbanesis, Maurizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

