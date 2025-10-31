All' Augusteo in scena Opera di Periferia Opera musical di Peppe Lanzetta
Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025, sarà in scena “Opera di Periferia”, Opera musical di Peppe Lanzetta. Uno spettacolo dal grande impatto emozionale con protagonisti Ivan Granatino, Maria Rosaria Virgili, con le Ebbanesis, Maurizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vi aspetto lunedì 17 novembre al Teatro Augusteo con “Sirene sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, in scena!? Link in bio e nelle storie per i biglietti! - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Augusteo 'Opera di periferia' di Peppe Lanzetta - Sarà in scena dal 7 al 16 novembre nel Teatro Augusteo di Napoli "Opera di Periferia", opera musical di Peppe Lanzetta. Segnala ansa.it
Al Teatro Augusteo “Opera di periferia” - Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025, sarà in scena “Opera di Periferia”, Opera musical di Peppe ... Secondo napolivillage.com