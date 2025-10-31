Allarme sotto l' albero di Natale | sequestrati mille giocattoli pericolosi

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mille giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini sono finiti sotto sequestro a Lecco. La Guardia di Finanza ha fatto irruzione in due maxi-empori della provincia e ha trovato sugli scaffali bambole e pupazzi natalizi che non avrebbero mai dovuto essere messi in vendita. Il blitz è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allarme sotto l'albero di Natale: sequestrati mille giocattoli pericolosi - La Guardia di Finanza blocca la vendita di bambole e decorazioni natalizie senza certificazioni. Secondo leccotoday.it

"Non sono commestibili", il folle allarme per le "ricette" con l'albero di Natale - A leggere l'allarme lanciato dall'Autorità belga per la Sicurezza Alimentare viene quasi da sorridere e soprattutto da chiedersi chi può pensare di creare ricette utilizzando l'albero di Natale ... Riporta ilgiornale.it

Foto di famiglia sotto l'albero di Natale: fan musulmani contro l'attaccante del Liverpool Salah - Il protagonista è il calciatore del Liverpool Mohamed “Momo” Salah che per questo scatto è stato preso (nuovamente) di mira dai ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Sotto Albero Natale