Allarme del Partito Democratico | Alcune associazioni senza sede A rischio il futuro a palazzo Valli
PONSACCO Il Partito Democratico lancia l’allarme: "Senza associazioni non c’è comunità". Il problema sollevato dal partito, che ora è all’opposizione in consiglio comunale della giunta guidata dal sindaco Gabriele Gasperini, è per la mancanza di sedi e la prospettiva che anche quando sarà pronto palazzo Valli, ora in restauro, l’edificio non venga assegnato alle associazioni per le loro sedi. "In un mondo sempre più digitale e interconnesso le relazioni si spostano sui social, ma si indeboliscono nella vita reale dove cresce la solitudine – scrive il Partito Democratico ponsacchino in una nota pubblicata sulla sua pagina social – Mai come oggi le associazioni sono fondamentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
