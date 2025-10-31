Alla morte di mio padre ho messo 4 oggetti nella bara senza parlarne con nessuno Il Test di Stephane Allix per dimostrare che la vita non finisce e la morte non esiste

La vita non finisce. La morte non esiste. E questa volta ce lo dimostra attraverso l’ineccepibile attività dei medium. Stephane Allix capitolo due. Il nuovo libro del giornalista francese che da decenni studia il rapporto tra vivi e morti, la sopravvivenza della coscienza a dispetto del deperire e scomparire del corpo, s’intitola Il Test (Harper&Collins). Un esperimento, appunto, che verte attorno al tentativo di interpellare sei medium francesi (due uomini e quattro donne) rispetto sia ai dettagli dell’esistenza di suo padre morto a 85 anni il 16 giugno 2013, ma soprattutto su alcuni particolari precisi, impossibili da dedurre senza conoscere il defunto, se non mettendosi realmente in contatto con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alla morte di mio padre ho messo 4 oggetti nella bara, senza parlarne con nessuno”. “Il Test” di Stephane Allix per dimostrare che la vita non finisce e la morte non esiste

