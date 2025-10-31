Alla Galleria Principe di Napoli debutta Storie da Bere
Nel cuore della Galleria Principe di Napoli, Scottojonno inaugura “Storie da Bere”, un percorso che intreccia arte, miti e sapori partenopei. Ideato da Luca Iannuzzi, il format invita a vivere una Napoli narrata tra cucina d’autore e mixology, trasformando ogni serata in un racconto condiviso. Un salotto sotto la Galleria Al di sotto dell’iconica volta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
