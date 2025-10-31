Alla Fonte quando l’acqua svela l’umanità

Forti emozioni, quelle vissute ieri sera, dal pubblico presente al Teatro Sant’Eugenio di Palermo, grazie alla rappresentazione di “Alla Fonte”, lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato, da Fabiola Arculeo, Silvia Di Giovanna, e Maria Angela Sagona. Lo spettacolo, affronta tematiche, molto attuali, quali l’identità, la femminilità, la comunità, con uno sguardo molto profondo, alla crisi ambientale, e all’importanza che riveste il diritto all’acqua. L’acqua diventa la protagonista principale, della vita di ogni personaggio. L’acqua, risulta essere la metafora, più adatta a definire, concetti importanti, quali vita, memoria, trasformazione, e connessione quotidiana con il mondo che ci circonda. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

