Alice Phoebe Lou | ‘Oblivion’ folk intimo e onirico

Il sesto album ‘Oblivion’ di Alice Phoebe Lou esplora l’anima con 11 tracce acustiche, intime e sincere. In uscita il 24 ottobre su Nettwerk. ’oblio di Alice Phoebe Lou non è distruzione o collasso, ma un luogo profondo ed oscuro dove tutto ciò che è potenziale si insinua dolcemente nella vita. Cantautrice sudafricana residente in Europa, ha superato il rumore torrenziale della vita moderna per spingersi verso un altro spazio, fatto di melodie luminose e testi intimi che onorano la sublime semplicità dei suoi anni da artista di strada. “Invece di pensare troppo al risultato e al giudizio, queste canzoni creano per me stessa un ritorno a casa”afferma l’artista su ‘Oblivion’, il disco in arrivo il 24 ottobre su etichetta Nettwerk Music Group. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

