Alfa Romeo è mobility partner di C2C Festival 2025
TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025, una delle manifestazioni più avant-pop d’Europa, che dal 30 ottobre al 2 novembre, trasforma Torino in un laboratorio di creatività contemporanea. La collaborazione tra Alfa Romeo e C2C Festival vede da una parte un marchio ultracentenario che rappresenta il meglio del Made in Italy, dall’altra un evento il festival indoor più grande d’Italia. E’ stato il suggestivo scenario di OGR Torino a ospitare, il 30 ottobre, C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo, la serata inaugurale che ha dato ufficialmente il via a C2C Festival. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NUOVA ALFA ROMEO TONALE STA PER ARRIVARE IN CONCESSIONARIA Dopo una lunga attesa, la nuova Alfa Romeo Tonale è finalmente realtà! Le prime unità del SUV rinnovato sono già state avvistate su una bisarca diretta verso i concessio - facebook.com Vai su Facebook
Linee scolpite, Scudetto a V concavo, cerchi da 20” dal design d’avanguardia e dettagli interni esclusivi. La nuova $AlfaRomeoTonale Milano Cortina 2026 ridefinisce l’eccellenza con un design audace e una dinamica di guida potenziata. alfaromeo.it/modelli/ - X Vai su X
Alfa Romeo è mobility partner di C2C Festival 2025 - TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025, una delle manifestazioni più avant- Come scrive gazzettadelsud.it
Alfa Romeo è Mobility Partner del C2C Festival 2025, a Torino - Con la partecipazione al C2C Festival Alfa Romeo rinnova l'impegno a sostenere le forme più evolute della creatività contemporanea ... Lo riporta clubalfa.it
Alfa Romeo Junior protagonista al Mobility Expo 2024 - boutique organizzato dal mensile Sicilia Motori e svoltosi dal 25 al 27 ottobre a Palermo, l’Alfa Romeo Junior è stata tra le principali protagoniste. Si legge su motorionline.com