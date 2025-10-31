Alfa Romeo è mobility partner di C2C Festival 2025

Ildenaro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025, una delle manifestazioni più avant-pop d’Europa, che dal 30 ottobre al 2 novembre, trasforma Torino in un laboratorio di creatività contemporanea. La collaborazione tra Alfa Romeo e C2C Festival vede da una parte un marchio ultracentenario che rappresenta il meglio del Made in Italy, dall’altra un evento il festival indoor più grande d’Italia. E’ stato il suggestivo scenario di OGR Torino a ospitare, il 30 ottobre, C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo, la serata inaugurale che ha dato ufficialmente il via a C2C Festival. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

alfa romeo 232 mobilityAlfa Romeo &#232; mobility partner di C2C Festival 2025 - TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo partecipa in qualità di Mobility Partner a C2C Festival 2025, una delle manifestazioni più avant- Come scrive gazzettadelsud.it

Alfa Romeo &#232; Mobility Partner del C2C Festival 2025, a Torino - Con la partecipazione al C2C Festival Alfa Romeo rinnova l'impegno a sostenere le forme più evolute della creatività contemporanea ... Lo riporta clubalfa.it

Alfa Romeo Junior protagonista al Mobility Expo 2024 - boutique organizzato dal mensile Sicilia Motori e svoltosi dal 25 al 27 ottobre a Palermo, l’Alfa Romeo Junior &#232; stata tra le principali protagoniste. Si legge su motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Alfa Romeo 232 Mobility