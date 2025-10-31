Alfa riaccende i palazzetti | il viaggio Alfa Airlines decolla da Milano e travolge l’autunno

31 ott 2025

È ripartito con un rombo netto, di quelli che vi fanno alzare gli occhi e sorridere senza accorgervene. Il ritorno di ALFA nei palazzetti ha preso quota dal Forum di Assago e ha riportato al centro quel pop luminoso che unisce cori da stadio e confidenze sussurrate. Due ore vere, senza fronzoli, con un impianto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

