alfa per il via del tour a milano la sorpresa di roberto vecchioni e amadeus

(askanews) – È partito dall’ Unipol Forum di Milano il nuovo tour di Alfa: un’esplosione di luci, colori e musica che ha fatto vibrare un Unipol Forum gremito di fan. Un fiume di emozioni ha accompagnato ogni canzone, con migliaia di persone che hanno cantato all’unisono, trasformando il concerto in una vera e propria festa. Il viaggio nei palazzetti continuerà ora a Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma. Tutte le date sono già sold out, a conferma dell’enorme affetto del pubblico e del momento d’oro del cantautore, che di recente ha anche annunciato nuovi appuntamenti per il 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

