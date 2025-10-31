Alexandra Daddario commenta il suo fantacasting di Wonder Woman

I DC Studios hanno il loro Superman, ma con Batman e Wonder Woman ancora in attesa di un cast, la Trinità è incompleta. La sceneggiatrice di Supergirl, Ana Nogueira, è stata scelta per scrivere il prossimo film di Diana Prince, ma al momento è troppo presto per dire chi la interpreterà. Ci sono molti suggerimenti da parte dei fan, ma che dire della star di True Detective, Alexandra Daddario? Il suo nome è da tempo associato all’Amazzone, e l’attrice ha espresso il suo parere sulla possibilità di interpretare Wonder Woman durante un’intervista con Screen Rant. 🔗 Leggi su Cinefilos.it