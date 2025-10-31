Alessia Fabiani presenta Dario Berrettini il fidanzato tenuto segreto per anni

Dilei.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A giudicare dalle foto, sono parecchi anni che Alessia Fabiani è felicemente fidanzata, eppure non lo abbiamo mai saputo. L’ex letterina ha tenuto nascosta per molto tempo la relazione con Dario Berrettini, insegnante di tennis che è stato per lei compagno discreto e sempre presente. Dopo lunghi anni di privacy assoluta, adesso Fabiani ha scelto di “urlare” il proprio amore e presentare pubblicamente il compagno. Alessia Fabiani ha un fidanzato segreto. Con un gesto inaspettato, Alessia Fabiani ha presentato ai propri follower Dario Berrettini. L’uomo che, scrive lei stessa, “ mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni”. 🔗 Leggi su Dilei.it

alessia fabiani presenta dario berrettini il fidanzato tenuto segreto per anni

© Dilei.it - Alessia Fabiani presenta Dario Berrettini, il fidanzato tenuto segreto per anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

alessia fabiani presenta darioAlessia Fabiani presenta il fidanzato: "L’ho tenuto nascosto per anni" - Alessia Fabiani fa coppia con Dario Berrettini: una storia che ha sempre voluto tenere riservata ma che ora ha deciso di portare alla luce del sole. Lo riporta msn.com

Amori VIP: Alessia Fabiani racconta la sua felicità - Un amore riservato che l'ha «salvata» dopo un periodo difficile. Scrive lagazzettadellospettacolo.it

alessia fabiani presenta darioDario Berrettini, chi è il nuovo fidanzato di Alessia Fabiani e come l'ha salvata - Alessia Fabiani torna a parlare d’amore: svela per la prima volta il compagno che ha tenuto segreto per anni e racconta il ruolo speciale che ha avuto nella sua vita. Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Alessia Fabiani Presenta Dario