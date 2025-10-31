Alessia Fabiani presenta Dario Berrettini il fidanzato tenuto segreto per anni

A giudicare dalle foto, sono parecchi anni che Alessia Fabiani è felicemente fidanzata, eppure non lo abbiamo mai saputo. L’ex letterina ha tenuto nascosta per molto tempo la relazione con Dario Berrettini, insegnante di tennis che è stato per lei compagno discreto e sempre presente. Dopo lunghi anni di privacy assoluta, adesso Fabiani ha scelto di “urlare” il proprio amore e presentare pubblicamente il compagno. Alessia Fabiani ha un fidanzato segreto. Con un gesto inaspettato, Alessia Fabiani ha presentato ai propri follower Dario Berrettini. L’uomo che, scrive lei stessa, “ mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessia Fabiani presenta Dario Berrettini, il fidanzato tenuto segreto per anni

