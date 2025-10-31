Alessandro ucciso e fatto a pezzi la terribile scoperta dopo l’orrore | Tutti arrestati

Svolta nelle indagini sull’ omicidio di Alessandro Coatti, il ricercato italiano ucciso e fatto a pezzi sei mesi fa in Colombia. Dopo mesi di ricerche e accertamenti, la Polizia e la Procura di Santa Marta hanno arrestato l’uomo che avrebbe adescato e ingannato il biologo: si tratta di Uber Etilvio Torres García, ora in custodia cautelare con l’accusa di omicidio aggravato. Con lui salgono a sette gli arresti totali legati al delitto. Il corpo di Coatti era stato ritrovato in più punti della città, smembrato e nascosto in valigie e sacchi di plastica. La scoperta aveva sconvolto la comunità locale, dando inizio a un’indagine complessa che ha permesso di ricostruire i movimenti della vittima nelle ore precedenti la morte e di individuare i presunti responsabili del brutale assassinio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alessandro ucciso e fatto a pezzi, la terribile scoperta dopo l’orrore: “Tutti arrestati”

