Alessandro Gassmann la buca del teatro e l’amore per Sabrina | Ridiamo ma siamo peggiorati I giovani commuovono ma ci sono anche co****ni

Dal Professore all’ Avvocato Guerrieri, dai progetti Netflix a Natale senza babbo: è stato un anno frenetico di riprese per Alessandro Gassmann. Tanti impegni, tanta fretta, tante cose da fare e una enorme paura di cosa possano mai pensare le persone di lui. Una memoria che gli è rimasta impressa fin dall’età scolastica: «Io ero terrorizzato dal giudizio, dal voto, anche dalla reazione dei miei genitori. Ci vuole sempre un equilibrio per vivere civilmente, ma la scuola coercitiva vissuta dalla mia generazione ci ha rovinato». Così, tra le risate della nuova commedia dedicata al Natale e il «doppio merito» di tutti quegli insegnanti « appassionati e sottopagati », l’attore si è raccontato a Silvia Fumarola, su Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

