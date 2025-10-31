Alessandro Coatti ucciso in Colombia | arrestato il ragazzo che lo ha adescato sulla app di incontri per ingannarlo

Sei mesi dopo l’omicidio in Colombia del biologo italiano Alessandro Coatti, arriva la svolta: la Polizia e la Procura della città di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che secondo le indagini lo ha adescato e ingannato, conducendolo in una trappola mortale. Si tratta di Uber Etilvio Torres García, la cui cattura è arrivata sei mesi dopo il brutale omicidio, che ha scosso entrambi i paesi. Secondo quanto riporta El Tiempo che ha ricostruito l’inchiesta conclusasi con l’arresto del settimo membro della banda che uccise Coatti, Uber contattò il biologo tramite un’app di incontri e concordò con lui un appuntamento al Parco degli Innamorati (il Parque de los Novios), luogo centrale e affollato di Santa Marta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

