Alessandro Coatti ucciso in Colombia | arrestato il ragazzo che lo ha adescato sulla app di incontri per ingannarlo

Sei mesi dopo l’omicidio in Colombia del biologo italiano Alessandro Coatti, arriva la svolta: la Polizia e la Procura della città di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che secondo le indagini lo ha adescato e ingannato, conducendolo in una trappola mortale. Si tratta di Uber Etilvio Torres García, la cui cattura è arrivata sei mesi dopo il brutale omicidio, che ha scosso entrambi i paesi. Secondo quanto riporta El Tiempo che ha ricostruito l’inchiesta conclusasi con l’arresto del settimo membro della banda che uccise Coatti, Uber contattò il biologo tramite un’app di incontri e concordò con lui un appuntamento al Parco degli Innamorati (il Parque de los Novios), luogo centrale e affollato di Santa Marta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Coatti ucciso in Colombia: arrestato il ragazzo che lo ha adescato sulla app di incontri per ingannarlo

Argomenti simili trattati di recente

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, arrestato chi lo adescò sull’app di incontri: in carcere tutti e 7 i killer - La polizia e la Procura di Santa Marta ha arrestato chi ha adescato sull'app di incontri Alessandro Coatti, il ricercato italiano ucciso e fatto a pezzi ... Riporta fanpage.it

Alessandro Coatti drogato e fatto a pezzi: la trappola mortale iniziata da una chat e una passeggiata, una foto svela tutto - La polizia colombiana ha arrestato un ragazzo, sarebbe il settimo componente della banda che si è accanita contro il biologo italiano. Da today.it

Chiuso il cerchio sui killer del biologo italiano ucciso in Colombia - La Polizia e la Procura della città colombiana di Santa Marta, con la collaborazione degli investigatori italiani, hanno arrestato il giovane che secondo le indagini ha adescato e ingannato il biologo ... ansa.it scrive