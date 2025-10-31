Alessandro Coatti ucciso in Colombia arrestato chi lo adescò sull'app di incontri | in carcere tutti e 7 i killer

La polizia e la Procura di Santa Marta ha arrestato chi ha adescato sull'app di incontri Alessandro Coatti, il ricercato italiano ucciso e fatto a pezzi sei mesi fa in Colombia. Si tratta del settimo membro della banda criminale: dovranno ora tutti rispondere di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

