Alessandro Coatti drogato e fatto a pezzi | la trappola mortale iniziata da una chat e una passeggiata una foto svela tutto
Sei mesi dopo l'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo della provincia di Ferrara ucciso e fatto a pezzi mentre era in vacanza in Colombia, è scattato un altro arresto. Gli inquirenti hanno bloccato un ragazzo, accusato di avere adescato Coatti dando il via alla trappola mortale. Una foto. 🔗 Leggi su Today.it
Omicidio di Alessandro Coatti, fermato il giovane che adescò il biologo italiano - In tutto sono sette i membri della banda accusata dell'omicidio forse a scopo di rapina ... Si legge su msn.com
Omicidio Coatti, gli arresti salgono a sette - La pista della rapina, gli inquirenti sudamericani cercano altri complici ... Si legge su rainews.it