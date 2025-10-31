Alessandro Coatti drogato e fatto a pezzi | la trappola mortale iniziata da una chat e una passeggiata una foto svela tutto

Sei mesi dopo l'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo della provincia di Ferrara ucciso e fatto a pezzi mentre era in vacanza in Colombia, è scattato un altro arresto. Gli inquirenti hanno bloccato un ragazzo, accusato di avere adescato Coatti dando il via alla trappola mortale. Una foto. 🔗 Leggi su Today.it