Alessandra Mussolini nipote di Sophia Loren il loro rapporto | Non c’è mai stata ha sempre lavorato
Alessandra Mussolini è figlia di del pianista Romano Mussolini, quartogenito del Duce, e di Maria Scicolone, sorella minore della più nota artista italiana con cittadinanza francese. “Sophia Loren è una roccia e vi saluta tutti”: in questo modo aveva voluto rassicurare tutti, durante una puntata de “La Vita in Diretta”, dopo l’incidente domestico occorso all’attrice, scivolata sul pavimento bagnato e che le era costata la frattura dell’anca, “Zia è stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale” aveva aggiunto la Mussolini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Questa sera ospitiamo in studio a #drittoerovescio Alessandra Mussolini. - facebook.com Vai su Facebook
Alessandra Mussolini e l’amore per il marito Mauro Floriani/ “Tradimento? Non si perdona, ma si va avanti…” - Alessandra Mussolini a cuore aperto sul marito Mauro Floriani e sulla loro lunga relazione che ha vissuto fasi molto complicate ... Segnala ilsussidiario.net
Alessandra Mussolini: «Agli amici offro fichi neri della pianta dei nonni. Zia Sophia Loren? Mai andata in vacanza» - La politica fa sempre parte della sua vita, ma nei mesi estivi sceglie di lasciarla un po' alle spalle, per depurarsi e tornare più carica. Scrive ilmattino.it
Alessandra Mussolini: «Agli amici offro fichi neri della pianta dei nonni. Berlusconi mi manca tantissimo. Zia Sophia Loren? Mai andata in vacanza» - Il suo luogo del cuore è la casa a Marina di San Nicola, vicino Ladispoli, sul litorale laziale, comprata da papà Romano e mamma Maria nel 1972 L'estate è tempo di relax per Alessandra Mussolini. Secondo leggo.it