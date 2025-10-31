Alessandra Mussolini nipote di Sophia Loren il loro rapporto | Non c’è mai stata ha sempre lavorato

Alessandra Mussolini è figlia di del pianista Romano Mussolini, quartogenito del Duce, e di Maria Scicolone, sorella minore della più nota artista italiana con cittadinanza francese. “Sophia Loren è una roccia e vi saluta tutti”: in questo modo aveva voluto rassicurare tutti, durante una puntata de “La Vita in Diretta”, dopo l’incidente domestico occorso all’attrice, scivolata sul pavimento bagnato e che le era costata la frattura dell’anca, “Zia è stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale” aveva aggiunto la Mussolini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

