La WWE ha ufficialmente deciso di unire Aleister Black e Zelina Vega anche sullo schermo, e la loro presenza sta già portando un tono più oscuro a Friday Night SmackDown. Ma, secondo quanto racconta Black, il progetto non era nei piani originali, almeno non in quelli di Triple H. Nell’episodio del 17 ottobre 2025 di SmackDown, i fan hanno potuto dare un’altra occhiata inquietante alla nuova presentazione della coppia, anche nella vita reale. È stato trasmesso un video criptico in cui Black e Vega parlavano per enigmi, definendosi “un male necessario, un equilibrio, e il veleno della salvezza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Aleister Black: "Triple H inizialmente non era convinto della storyline con Zelina Vega"