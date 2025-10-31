Alcolici ai ' clienti' senza autorizzazione | chiuso circolo sociale dopo il blitz della polizia

La Polizia di Stato di Caserta ha sanzionato e sospeso un circolo sociale di Maddaloni per non aver rispettato le norme igienico-sanitarie e di distribuzione di bevande alcoliche. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

