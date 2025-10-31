Alcaraz riceve la benedizione allo stadio | l' incontro con il sacerdote

Dopo la delusione per l’eliminazione al debutto di Parigi, Carlos Alcaraz si ritira a casa e si concede una giornata allo stadio per sostenere il suo Real Murcia, con tanto di incontro con un sacerdote che lo benedice in vista del finale di stagione tra Torino e Bologna. Lo spagnolo, molto credente, non è nuovo a questo tipo di episodi: prima dell'Us Open aveva ricevuto la benedizione da don Luigi Portarulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz riceve la benedizione allo stadio: l'incontro con il sacerdote

