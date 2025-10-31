Alberto Matano piange in diretta | le sue parole commuovono tutto il pubblico ecco cosa ha detto

Un momento di grande emozione ha attraversato lo studio de La Vita in Diretta. Alberto Matano, visibilmente commosso, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava Evan Delogu, il fratello diciottenne di Andrea Delogu scomparso tragicamente in un incidente in moto. In diretta, il conduttore ha voluto dedicare un pensiero sincero e pieno di affetto all’amica e collega, lasciando che la commozione prendesse il sopravvento. Le sue parole, intrise di dolore e umanità, hanno toccato profondamente il pubblico di Rai 1 e tutti coloro che seguono con affetto la conduttrice, colpita da una perdita tanto devastante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

