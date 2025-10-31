Albertino & Fargetta fanno tremare Trento | Halloween da paura alla Music Arena?
La notte di Halloween si accende alla Trentino Music Arena con due leggende della musica dance italiana: Albertino & Fargetta. Venerdì 31 ottobre 2025, il BOM.Festival chiude la sua edizione con un evento spettacolare e un’unica promessa: far ballare tutti fino a notte fonda con la “Tremenda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
BOM. Festival. . Albertino e Fargetta arrivano a Trento Venerdì 31 ottobre, Tremenda presenta l’Halloween più grande del Trentino con due special guest d'eccezion alla Trentino Music Arena! ? Prima acquisti, più risparmi. Prendi subito il tuo biglietto su Ti - facebook.com Vai su Facebook