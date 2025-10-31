Alberi pericolanti a Fregene | chiuso il parco di via Maiori

Fiumicino, 31 ottobre 2025 – Per consentire l’esecuzione dei lavori di abbattimento di 13 alberature classificate in classe D di propensione al cedimento, il parco pubblico di via Maiori, il Comune di Fiumicino informa che sarà chiuso e interdetto all’accesso per motivi di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica e privata. L’intervento, necessario e disposto dagli uffici competenti, avrà una durata stimata di 10 giorni lavorativi, salvo imprevisti, e sarà eseguito dalle 07:00 alle 17:30 a partire dal 30 ottobre. La decisione di procedere in tempi rapidi si è resa indispensabile alla luce delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno incrementato il rischio di cedimento delle alberature. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it