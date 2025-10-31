Alberi pericolanti a Fregene | chiuso il parco di via Maiori
Fiumicino, 31 ottobre 2025 – Per consentire l’esecuzione dei lavori di abbattimento di 13 alberature classificate in classe D di propensione al cedimento, il parco pubblico di via Maiori, il Comune di Fiumicino informa che sarà chiuso e interdetto all’accesso per motivi di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica e privata. L’intervento, necessario e disposto dagli uffici competenti, avrà una durata stimata di 10 giorni lavorativi, salvo imprevisti, e sarà eseguito dalle 07:00 alle 17:30 a partire dal 30 ottobre. La decisione di procedere in tempi rapidi si è resa indispensabile alla luce delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno incrementato il rischio di cedimento delle alberature. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
AVVISO ALL’UTENZA Si informa che, a seguito di una disposizione dei Vigili del Fuoco, il Centro di Raccolta di San Rocco a Marciana rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione, a causa della pericolosità generata da alberi pericolanti presenti al di sopra de - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo #Toscana, dal pomeriggio di ieri allagamenti, alberi caduti e messa in sicurezza di elementi pericolanti: 100 interventi a Lucca, 50 nel livornese. Nel grossetano, fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano, #vigilidelfuoco tuttora al lavoro per alb - X Vai su X
Alberi pericolanti a Fregene: chiuso il parco di via Maiori - In corso gli interventi di abbattimento di 13 alberature classificate in classe D di propensione al cedimento, ... Riporta ilfaroonline.it
Chiuso Parco Viviani al Corso Vittorio Emanuele, “rischio alberi pericolanti” - Chiuso da sabato 25 ottobre il Parco Raffaele Viviani al centro di Napoli. Si legge su fanpage.it
Alberi, pali della corrente e insegne pericolanti: il vento sferza la Versilia - Sono moltissimi gli interventi di questo tipo che, nel pomeriggio di oggi 23 ottobre, stanno impegnando i vigili del fuoco ... Come scrive luccaindiretta.it