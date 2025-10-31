Albergatori a sostegno alla candidatura di Verona per l’Adunata nazionale 2027 degli alpini
Sabato 8 novembre, nella sede centrale dell’ANA a Milano, il consiglio dell’Associazione nazionale alpini sceglierà tra le due candidate la città che ospiterà l’Adunata nazionale 2027, la 98a.Verona, candidata ufficiale insieme a Brescia, è da mesi in prima linea, impegnata a programmare e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Adunata Nazionale 2027: accordo anti-rincari con gli albergatori - A pochi giorni dal voto, la candidatura di Verona per l'Adunata Nazionale degli Alpini 2027 incassa il sostegno degli albergatori ... Riporta veronaoggi.it