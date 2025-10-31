Alatri alla borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum

Frosinonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Alatri parteciperà alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA)di Paestum, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025.La manifestazione è oggi l’unico e più autorevole appuntamento internazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Paestum, la grande sfida delle Città Erniche fortificate arriverà alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Studi, ricerche, scavi archeologici, siti archeologici, siti culturali, paesi e piccoli borghi meno noti ma di grande rilievo storico- Come scrive sciscianonotizie.it

alatri borsa mediterranea turismoPizzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum: nuovi progetti per la città dei Musei Civici - Alla 27ª edizione della kermesse la città calabrese presenta le sue eccellenze storiche e artistiche, puntando su digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio e sul futuro Museo del Mare e della Na ... Scrive ilvibonese.it

alatri borsa mediterranea turismoLA REGIONE LAZIO ALLA XXVII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM. - L'assessora al Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo comunica la partecipazione alla XXVII ed della borsa mediterranea ... Si legge su lagone.it

Cerca Video su questo argomento: Alatri Borsa Mediterranea Turismo