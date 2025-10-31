Alatri alla borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum

Il Comune di Alatri parteciperà alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA)di Paestum, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025.La manifestazione è oggi l’unico e più autorevole appuntamento internazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Al via domani la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Archaeological Tourism Exchange, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre a #Paestum con 160 conferenze e 900 relatori, oltre ai tanti stand, provenienti da tutta Italia e dall'estero. Museo - facebook.com Vai su Facebook

Paestum, la grande sfida delle Città Erniche fortificate arriverà alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Studi, ricerche, scavi archeologici, siti archeologici, siti culturali, paesi e piccoli borghi meno noti ma di grande rilievo storico- Come scrive sciscianonotizie.it

Pizzo protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum: nuovi progetti per la città dei Musei Civici - Alla 27ª edizione della kermesse la città calabrese presenta le sue eccellenze storiche e artistiche, puntando su digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio e sul futuro Museo del Mare e della Na ... Scrive ilvibonese.it

LA REGIONE LAZIO ALLA XXVII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM. - L'assessora al Turismo e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo comunica la partecipazione alla XXVII ed della borsa mediterranea ... Si legge su lagone.it