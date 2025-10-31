Aladdin 2 | Naomi Scott smentisce gli ultimi rumor sul sequel
Diretto da Guy Ritchie, il remake originale di Aladdin è uscito nel 2019, diventando il terzo remake live-action di maggior incasso della Disney, con oltre 1 miliardo di dollari incassati a fronte di un budget di produzione di 183 milioni di dollari, e ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica. Il cast di Aladdin era guidato da Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott e Marwan Kenzari. Il successo del film ha portato a voci su un sequel, oltre che su un prequel cancellato e uno spin-off. Nonostante siano passati sei anni dal film originale Aladdin, le voci continuano a circolare, ma non c’è ancora stata alcuna conferma ufficiale di un sequel di Aladdin 2. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aladdin, Naomi Scott: "La mia Jasmine è più ambiziosa" - Aladdin esce nelle nostre sale il 22 maggio, e per prepararsi al remake dell'originale classico Disney animato del ... Si legge su comingsoon.it
Disney is reportedly eyeing 2026 to start filming Aladdin 2 - Disney has a brand new update for their upcoming sequel Aladdin 2, the magical live- soapcentral.com scrive
Aladdin, Naomi Scott e la responsabilità di essere Jasmine - Nel nuovo Aladdin in sala, la Jasmine di Naomi Scott ci è sembrata uno dei personaggi più ... Segnala comingsoon.it