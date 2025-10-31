Al via lavori di riqualificazione dei passaggi a livello anche a Carpi nelle ore notturne

Le Ferrovie dello Stato (Rfi) hanno annunciato l’avvio di un significativo intervento di riqualificazione della parte stradale dei passaggi a livello nei territori del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine che comporterà la chiusura a rotazione degli attraversamenti via via. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

San Salvo - Riqualificazione via Madonna delle Grazie, «Lavori necessari». I rendering del progetto - facebook.com Vai su Facebook

Conclusi i lavori di riqualificazione del mercato di Casal de Pazzi. Un intervento atteso da anni che ha trasformato la struttura: nuove coperture, pavimentazione, tinteggiature e lavori strutturali per restituire dignità e funzionalità a uno spazio fondamentale per l - X Vai su X

Stazione dei treni, via ai lavori a San Zeno: sette mesi di cantieri. Le tempistiche e le modifiche previste - Stazione dei treni: oggi (30 ottobre) iniziano i lavori di riqualificazione targati Rfi sul versante di San Zeno. Si legge su ilgazzettino.it

Cattolica, ripartono lavori al ponte mobile del Tavollo: stop al passaggio dei pedoni - Da lunedì 3 novembre ripartono i lavori di riqualificazione del ponte mobile sul Tavollo, che collega Cattolica, Comune proprietario dell'infrastruttura, e Gabicce. Segnala altarimini.it

Al via i lavori di riqualificazione del parcheggio di piazza San Lorenzo: previste modiche alla viabilità - Avrà inizio lunedì la seconda fase dell’intervento di riqualificazione estetica e funzionale di piazza San Lorenzo e delle aree limitrofe. Come scrive valdinievoleoggi.it