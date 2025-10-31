Al via il vertice APEC in Corea del Sud
sullo sfondo di incertezze economiche globali, protezionismi in ascesa e trasformazioni tecnologiche accelerate. Corea del Sud: al via il vertice APEC Al via il 32° vertice dei leader economici dell’APEC. Il vertice, che si tiene nella regione di Gyeongju in Corea del Sud e si concluderà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il presidente Donald Trump ha incontrato il leader cinese Xi Jinping giovedì a Busan, in Corea del Sud, in quello che è stato il loro primo faccia a faccia dal 2019. L’incontro, durato quasi due ore, si è svolto a margine del vertice APEC e ha segnato un moment - facebook.com Vai su Facebook
In vista del vertice dei leader economici dell'APEC a Gyeongju, in Repubblica di Corea (ROK), esperti e studiosi provenienti dalla regione dell'Asia-Pacifico hanno condiviso le loro opinioni sull'importanza del forum e sulle opportunità che esso offre per la coo - X Vai su X
Trump vola in Corea del Sud per il vertice Apec e altre notizie interessanti - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è volato a Gyeongju in Corea del Sud per incontrare il suo omologo Lee Jae- Lo riporta limesonline.com
Trump in Corea del Sud per vertice Apec alla vigilia dell’incontro con Xi - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prosegue il suo viaggio in Asia con l'ultima tappa in Corea del Sud. Scrive msn.com
I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili - Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. ilfoglio.it scrive