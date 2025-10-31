Al via i lavori alla piazzola ecologica di Cene stanziati 511 mila euro

Dopo quasi trent’anni di servizio, la piazzola ecologica di Cene si prepara ad un  intervento di riqualificazione e ammodernamento. I lavori, avviati pochi giorni fa, avranno una durata di circa 56 mesi e sono resi possibili grazie a un finanziamento del PNRR di 511mila euro. L’operazione consentirà di trasformare l’attuale centro di raccolta in una struttura più moderna, funzionale e sicura, capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e alle nuove normative ambientali. “Dopo trent’anni – commenta Alberto Ongaro assessore all’ecologia del Comune di Gazzaniga – la nostra piazzola ecologica aveva bisogno di un intervento di ammodernamento profondo e ora possiamo dare il via libera a questi importanti lavori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

