Al The Space la première del film La vita va così con Riccardo Milani e Virginia Raffaele FOTO-VIDEO
Sala gremita al The Space Cinema Portoallegro di Montesilvano per la première del film "La vita va così", diretto da Riccardo Milani. All’evento, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 350 spettatori, hanno partecipato lo stesso Riccardo Milani, l’attrice protagonista Virginia Raffaele e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
