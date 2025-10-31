Al Terminal Nord il trucco è davvero da paura con i volontari della Croce Rossa

In occasione della festa più misteriosa dell’anno, il Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord ospita in questa giornata il Comitato di Udine della Croce Rossa Italiana per un evento dedicato a bambini e ragazzi, “Ad Halloween la Croce Rossa vi concia per le feste”.A partire dalle ore 17.00 e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

