Al Teatro Sannazaro torna la rassegna I Colori della Musica

31 ott 2025

Dal 3 novembre torna, al Teatro Sannazaro di Napoli, la rassegna “I Colori della Musica” con la sua sesta edizione.  Torna al Teatro Sannazaro di Napoli  la sesta edizione della rassegna “I Colori della Musica”,  chedal 3 al 6 novembre propone quattro imperdibili appuntamenti con, nell’ordine, NCDC – Neapolitan Contemporary Dance Company, Massimo Masiello, Monica Sarnelli, Noreda Graves & Rita Ciccarelli. Il “Día de los Muertos” travolge . 🔗 Leggi su 2anews.it

