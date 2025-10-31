Al Teatro Ghione di Roma in scena Peter Pan
Roma, 31 ott. (askanews) – Al Teatro Ghione di Roma, sabato 1 e domenica 2 novembre, Margot Theatre, presenta, Peter Pan, regia, Valentina Cognatti con Cristiano Arsì, Serena Borelli, Andrea Carpiceci, Martina Grandin, Luca Morciano, Patrick Passini, Michelangelo Raponi, Francesco Savi, Alice Staccioli, il corpo di ballo composto da Martina Muscolo, Ilaria Pochini, Sofia Stocchi, Rachele Tozzi, il coro Margot Acting School e le coreografie di Verdiana Profazi. In una notte magica, i fratelli Wendy, John e Michael Darling incontrano Peter Pan, un ragazzo che non vuole crescere. Guidati dalla polvere di fata della scintillante Trilli, i bambini volano verso l’Isola che Non C’è, un mondo dove la fantasia prende vita e i sogni non finiscono mai. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
