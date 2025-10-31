Al Teatro Biondo debutta Il movimentatore con Paolo Triestino
Paolo Triestino è regista e protagonista de Il movimentatore di Edoardo Erba, una originale commedia che si trasforma in un’insolita lezione di storia dell’arte.Prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo debutta il 5 novembre in Sala Strehler, dove resterà in scena fino al 16. Le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
