Al Teatro Biondo debutta Il movimentatore con Paolo Triestino

Paolo Triestino è regista e protagonista de Il movimentatore di Edoardo Erba, una originale commedia che si trasforma in un'insolita lezione di storia dell'arte.Prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo debutta il 5 novembre in Sala Strehler, dove resterà in scena fino al 16.

