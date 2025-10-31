Al Signorelli nasce il Liceo classico internazionale-digitale Al Laparelli via al corso 4+2

L'istituto "Luca Signorelli" di Cortona lancia una proposta all'avanguardia che unisce il rigore degli studi classici alle competenze del XXI secolo attraverso le digital humanities e il potenziamento linguistico con lo spagnolo come seconda lingua straniera. Il liceo classico non è mai stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

