Al Politecnico di Milano una mostra-omaggio a Federico Bucci il prorettore foggiano tragicamente scomparso due anni fa

Foggiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra per ricordare un grande prorettore, e un grande storico dell’architettura. A due anni dall’improvvisa scomparsa, a 63 anni, di Federico Bucci, Prorettore del Polo di Mantova del Politecnico di Milano per tredici anni, l’ateneo ha deciso di omaggiarlo con un’esposizione che celebra la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

politecnico milano mostra omaggioMOSTRA “Il Futuro è nella Storia”, mostra-omaggio allo studioso foggiano Federico Bucci - A due anni dalla scomparsa, il Politecnico di Milano ricorda la figura dello studioso foggiano e gli intitola un premio internazionale ... Si legge su statoquotidiano.it

politecnico milano mostra omaggioIl Politecnico di Milano consegna la Laurea ad Honorem a Horacio Pagani - Il fondatore della casa modenese riceve il riconoscimento per la sua abilità nel coniugare tecnica, sperimentazione e ricerca formale ... Segnala ruoteclassiche.quattroruote.it

Horacio Pagani al Polimi, laurea ad honorem e mostra - Il politecnico di Milano ha conferito al fondatore di Pagani Automobili la laurea ad honorem in Design and Engineering "per la straordinaria capacità di fondere innovazione tecnologica, sperimentazion ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Politecnico Milano Mostra Omaggio